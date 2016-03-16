Castle: Entre Abogados te verás #PonleAl7 10:30 pm

Un abogado famoso ha sido asesinado por salir en televisión; Castle y Beckett deben solucionar el enigma de su muerte. Durante las investigaciones, Castle descubre los oscuros secretos que guardaba el hombre de leyes.

Sin embargo, no será este asunto de lo único que deban preocuparse, pues Castle acepta un reto de Ryan y Esposito en un concurso de talentos del departamento de policía. ¿Podrán Castle y Beckett con ambos retos?

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.