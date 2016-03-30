Castle: llegará la Muerte desde Nueva York #PonleAl7 10:30 pm

La televisión está de luto pues el creador de un programa exitoso es encontrado muerto, así que es necesaria la ayuda de Castle y Beckett para descubrir el misterio que envuelve el hecho.

Para encontrar las incógnitas, interrogan a los miembros de la producción del show; en esa labor descubren que la exesposa de la víctima está secuestrada. Ella podría tener las respuestas de todo, pero es necesario ir por ella. Descubre esta noche si el tiempo es aliado o enemigo en su rescate.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.