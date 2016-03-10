Castle: lo que haces No es lo Correcto #PonleAl7 10:30 pm

Castle y Beckett deben resolver el caso de un homicidio, pero esta vez alejados de la Tierra, al menos en apariencia, porque es su deber afrontar la misión en un simulador de Marte.

El equipo de pilotos tendrá la ayuda de una súpercomputadora llamada M.I.R.A, la cual pone en peligro la vida de los tripulantes. Averigua cómo saldrán de ésta.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.