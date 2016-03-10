Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Castle: lo que haces No es lo Correcto #PonleAl7 10:30 pm

10 de marzo - Castle y Beckett deben resolver un caso alejados del planeta Tierra, al menos en apariencia, porque deben entrar a un simulador de Marte

Castle No es lo correcto Temporada 7

Escrito por: Azteca

Castle No es lo correcto Temporada 7

Castle y Beckett deben resolver el caso de un homicidio, pero esta vez alejados de la Tierra, al menos en apariencia, porque es su deber afrontar la misión en un simulador de Marte

       

El equipo de pilotos tendrá la ayuda de una súpercomputadora llamada M.I.R.A, la cual pone en peligro la vida de los tripulantes. Averigua cómo saldrán de ésta.

           

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.