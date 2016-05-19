Castle: nadie se reirá con el Meme de muerte #PonleAl7 10:30 pm

Castle y Beckett investigan el asesinato de una celebridad de Internet; este caso provoca que se envuelvan en el mundo de las redes sociales, así como en la fama de Internet. Con ello se dan cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser exponer la vida privada.

Mientras tanto, Castle graba un anuncio para patrocinar su novela; sin embargo, esta aventura tal vez no sea lo que espera, ¿será mejor o peor? Averígualo.

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