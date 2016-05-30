Castle: no todo es lo que parece, Santa Malo #PonleAl7 10:30 pm

Castle y Beckett investigan el asesinato de un hombre que parece haber tenido nexos con la mafia. Así que Rick recurre a sus conocidos dentro del crimen organizado; sin embargo, su contacto puede tener fatales consecuencias.

Por otra parte, la relación entre Lanie y Esposito toma un rumbo diferente con la visita de los padres de ella.

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