Castle: no todo es lo que parece, Santa Malo #PonleAl7 10:30 pm
30 de mayo - Castle recurre a sus contactos del crimen organizado para dar con el culpable de un asesinato
Castle y Beckett investigan el asesinato de un hombre que parece haber tenido nexos con la mafia. Así que Rick recurre a sus conocidos dentro del crimen organizado; sin embargo, su contacto puede tener fatales consecuencias.
Por otra parte, la relación entre Lanie y Esposito toma un rumbo diferente con la visita de los padres de ella.
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