Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Castle: Rick es un ¡Investigador privado, caramba! #PonleAl7 10:30 pm

1 de junio - Beckett tiene el caso de una actriz famosa asesinada y se las ingenia para solicitar ayuda de un investigador privado: Castle, ¿lo logrará?

Castle, Kate Beckett habla por celular

Escrito por: Azteca

Castle, Kate Beckett habla por celular

Castle se siente desesperado porque su departamento de investigación privada no marcha con éxito, ¿qué hará para resolver su problema?

         

Mientras tanto, Beckett y los chicos intentan resolver el asesinato de una actriz famosa. Esta situación puede ser provechosa para que Beckett se las ingenie y solicite la ayuda de un investigador privado. ¿Cómo podrá lograr que así sea?

       

Escapa de la realidadde lunes a jueves a las 10:30 pm #PonleAl7