Castle: Rick es un ¡Investigador privado, caramba! #PonleAl7 10:30 pm

Castle se siente desesperado porque su departamento de investigación privada no marcha con éxito, ¿qué hará para resolver su problema?

Mientras tanto, Beckett y los chicos intentan resolver el asesinato de una actriz famosa. Esta situación puede ser provechosa para que Beckett se las ingenie y solicite la ayuda de un investigador privado. ¿Cómo podrá lograr que así sea?

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