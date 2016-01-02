Castle: Soy Testigo #PonleAl7 10:30 pm

Castle vuelve a la acción como investigador privado luego de que una amiga suya lo contratara para averiguar qué hace su esposo. Sin embargo, la situación se complica cuando la integridad de la mujer corre riesgo.

Para resolver el embrollo, Beckett le ofrece su apoyo a Rick; ¿juntos darán con el origen de este caso?

Además, Esposito requiere la ayuda de Ryan para encontrar a una chica que lo acompañe a pasar un fin de semana con otras parejas.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.