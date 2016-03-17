Castle: te perderás en Sueños #PonleAl7 10:30 pm

Rick Castle empieza a tener un sueño recurrente, uno relacionado con el período en el que estuvo desaparecido. Por ello, opta por visitar a un especialista para que le ayude a esclarecer los sueños reales de aquellas pistas ficticias.

Pronto, Castle se da cuenta que su sueño empezó tras la aparición por televisión de cierto personaje, así que decide ir tras su rastro.¿Qué misterios resolverá en el camino? Averígualo, porque la vida de algunos cuantos puede estar en peligro.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.