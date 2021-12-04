Celebra el Día Internacional de la Galleta con increíbles regalos de Sésamo.

¡Ven a jugar con Sésamo!

Este especial viene cargado de regalos para los fans de esta serie y aquí te diremos cómo puedes participar para llevarte uno de los cupones para canjear por unos increíbles regalos que tenemos para ti, así que presta mucha atención para que puedas ser uno de los afortunados.

Durante la transmisión del especial de Sésamo: El Misterio de la Galleta, publicaremos en el Facebook de Azteca 7 una pregunta del episodio, y los primeros 7 participantes que respondan correctamente, podrán ser elegidos como posibles ganadores de estos increíbles regalos.

Recuerda que es muy importante que sigas las redes sociales de Azteca 7, para que el equipo te pueda contactar en caso de resultar elegido como posible ganador.

¿Qué puedes canjear con cada cupón?

-2 pares de zapatos para niño o niña.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes bases y condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir las cuentas de Azteca 7 en Twitter, Facebook, e Instagram (@aztecasiete).

b) Los participantes deberán estar pendientes el 4 de diciembre de 2021 a la transmisión del especial “El Misterio de la Galleta”.

c) Durante la transmisión aparecerá un código QR que te direccionará al post del giveaway.

d) Los primeros siete participantes que coloquen la respuesta correcta y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica serán elegidos como posibles ganadores.

e) Sólo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 6 de diciembre, Panadería elegirá a los 7 ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, y a más tardar el 10 de diciembre, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

1 cupón para cambiar por 2 pares de zapatos.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

V. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

