Toma nota: estos son todos los celulares que se quedarán sin actualizaciones en 2026

A millones de usuarios se les va a complicar continuar usando sus celulares durante el próximo año. Una amplia gama de dispositivos dejarán de recibir actualizaciones oficiales en 2026.

Esta situación impactará directamente en la seguridad y compatibilidad de muchos equipos que aún funcionan correctamente a nivel de hardware. Aunque el fin de soporte no significa que los teléfonos móviles dejarán de encender o usar aplicaciones de inmediato, sí marca un punto crítico en su vida útil.

Modelos de celulares Xiaomi, Redmi y POCO que quedarán obsoletos en 2026

Al quedar fuera del ciclo de actualizaciones, estos modelos no recibirán más parches de seguridad ni mejoras del sistema. Por lo tanto, puede aumentar los riesgos de vulnerabilidades y limitar su uso a mediano plazo, especialmente en apps bancarias, laborales o de uso sensible.



Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro : lanzados en 2022, recibirían su último parche de seguridad durante el primer trimestre de 2026, cerrando así su ciclo oficial de soporte tras casi cuatro años en el mercado.

: lanzados en 2022, recibirían su último parche de seguridad durante el primer trimestre de 2026, cerrando así su ciclo oficial de soporte tras casi cuatro años en el mercado. Xiaomi 12X y Xiaomi 12 Lite : las versiones más ligeras de la familia 12 seguirían un calendario similar y quedarían sin soporte alrededor de marzo de 2026.

: las versiones más ligeras de la familia 12 seguirían un calendario similar y quedarían sin soporte alrededor de marzo de 2026. Xiaomi 12T y 12T Pro : lanzados a finales de 2022, contarían con algunos meses adicionales, extendiendo sus actualizaciones hasta aproximadamente octubre de 2026.

: lanzados a finales de 2022, contarían con algunos meses adicionales, extendiendo sus actualizaciones hasta aproximadamente octubre de 2026. Redmi Note 12 Pro+ 5G y Redmi Note 12 Pro 5G : dos de los modelos más populares de la marca dejarían de recibir soporte en octubre de 2026, pese a seguir siendo competitivos en rendimiento.

: dos de los modelos más populares de la marca dejarían de recibir soporte en octubre de 2026, pese a seguir siendo competitivos en rendimiento. Redmi Note 12 5G : este modelo más accesible alcanzaría su fin de vida útil antes, en marzo de 2026.

: este modelo más accesible alcanzaría su fin de vida útil antes, en marzo de 2026. Redmi Note 12 (versión estándar) : quedaría sin parches de seguridad en abril de 2026, siendo uno de los primeros de la serie en quedar obsoleto.

: quedaría sin parches de seguridad en abril de 2026, siendo uno de los primeros de la serie en quedar obsoleto. POCO F5 5G : uno de los dispositivos más valorados por su relación precio-calidad recibirá su última actualización en mayo de 2026.

: uno de los dispositivos más valorados por su relación precio-calidad recibirá su última actualización en mayo de 2026. POCO X5 Pro 5G y POCO X5 5G: los modelos de la serie X finalizarán su soporte durante el primer trimestre de 2026.

¿Por qué Xiaomi dejará de actualizar estos celulares y qué implica para los usuarios?

El fin de las actualizaciones responde a la política de soporte del fabricante. Mientras que los modelos más recientes garantizan hasta 6 años de actualizaciones de software, los dispositivos lanzados entre 2021 y 2023 fueron diseñados con un ciclo de soporte de 3 a 4 años, lo que sitúa su fecha de caducidad justamente en 2026.

Esto no implica que el teléfono se vuelva inutilizable, pero sí que quedará expuesto a vulnerabilidades de seguridad cada vez más frecuentes. Además, muchas aplicaciones (especialmente las de bancos y pagos digitales) exigen versiones mínimas del sistema operativo o niveles de seguridad que estos dispositivos ya no podrán cumplir, lo que podría bloquear su funcionamiento.

Si bien existen alternativas como ROMs personalizadas o repositorios comunitarios que permiten extender parcialmente la vida del equipo, estas soluciones no reemplazan los parches oficiales y conllevan riesgos técnicos. Por eso, los expertos recomiendan evaluar la renovación del dispositivo o revenderlo antes de que pierda valor en el mercado de segunda mano.