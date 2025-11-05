Whatsapp: cómo activar el ‘Modo Capibara’ durante el mes de noviembre para divertirte con tus amigos

El capibara es uno de los personajes animales más exitosos de los últimos años. Esta figura continúa cautivando a diversas generaciones de niños y jóvenes que desean personalizar su celular con elementos de esta animación. Así es el caso de Whatsapp.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

Para aquellos fanáticos de este animalito tierno que forma parte de varias animaciones del momento, existe una manera de personalizar el teléfono celular con la temática. Una de ellas es customizando la aplicación de Whatsapp por medio de una herramienta externa. Estos son los pasos a seguir.

Te puede interesar: Así luciría Luis Miguel si fuera un personaje de Dragon Ball, según la Inteligencia Artificial

¿Cómo personalizar Whatsapp con temática de Capibara?

Personalizar la aplicación de Whatsapp con elementos de la identidad visual del capibara es sencillo. Para cambiar el ícono de la app se deben seguir estos 6 pasos asociados a la descarga de una herramienta accesoria que permitirá la customización. Esta app se puede descargar de la tienda de aplicaciones y es la que permitirá el procedimiento.

Descargar e instalar la app Nova Launcher desde Google Play Store. Buscar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio. Mantenerlo presionado hasta que aparezca el menú emergente. Pulsar Editar y luego elegir un nuevo ícono. Seleccionar Fotos y buscar una imagen en formato PNG cuadrada de capibara con fondo transparente. Ajustar y presionar Listo.

@canal9televidaok WhatsApp en modo capibara: El truco para cambiar el logo de la app por el del tierno roedor que es tendencia. 🐹📱 Un cambio estético, fácil de hacer y reversible😱 ¿Ya te sumaste? ♬ sonido original - Canal 9 Mendoza

Te puede interesar: ¡Confirmado! Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan a “La Momia” con una nueva secuela

¿Cómo cambiar el fondo de pantalla y el teclado de los chats de Whatsapp con elementos del capibara?

Para el fondo de pantalla:

Pulsar los 3 puntos verticales en la esquina superior derecha de Whatsapp. Ingresar en Ajustes > Chats > Fondos de pantalla. Seleccionar Cambiar > Mis fotos. Elegir una imagen vertical de capibara o una escena icónica de este animalito animado. Ajustar y pulsar Establecer fondo de pantalla.

Para el teclado: