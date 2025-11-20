Los celulares dejarán de existir: Mark Zuckerberg reveló cuál es el dispositivo que pronto los reemplazará

Con el avance de la tecnología y los nuevos dispositivos que van incorporando nuevas funcionalidades, los celulares van quedando fuera de la escena para el uso cotidiano. Así lo ha afirmado Mark Zuckerberg.

El CEO de Meta brindó una conferencia tecnológica en el marco de la Meta Connect 2025 celebrada hace unas semanas en septiembre y fue claro con respecto a un invento que podrá revolucionar el mercado y la vida cotidiana en sí misma: las gafas inteligentes con realidad aumentada.

Las gafas de realidad aumentada reemplazarán a los celulares dentro de unos años

Los celulares parecen ser indispensables en la actualidad para las personas. Pero, según el CEO de Meta, son dispositivos que abstraen y distraen a la gente de las interacciones presenciales.

Por este motivo, si bien los teléfonos móviles fueron el invento que revolucionó el mundo tecnológico durante años, esta característica parece haber llegado a su fin. Según el empresario de 41 años, las gafas inteligentes con realidad aumentada prometen ser tendencia en el corto plazo.

Este dispositivo cuenta con lentes inteligentes que poseen pantalla, audio, cámara y conectividad. De esta manera, puede reemplazar a los smartphones en ámbitos como la comunicación, el trabajo y el entretenimiento.

¿Cómo son las gafas de realidad aumentada que reemplazarán a los celulares?

Estos lentes cuentan con la capacidad de realidad aumentada inmersiva. Esto significa que buscan proyectar información y gráficos en la realidad sin usar un dispositivo adicional. Además, su interacción es completamente por manos libres. Los comandos son por voz, sin necesidad de función táctil.

Su mayor ventaja es la conectividad constante: este dispositivo permite de manera constante el acceso a redes sociales, navegación y otros servicios. Además, posee mejor ergonomía que los celulares: las gafas son más livianas.