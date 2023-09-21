Chilpancingo: Desfile Cívico-Militar en Guerrero para Celebrar la Independencia de México

En Chilpancingo, Guerrero, el 16 de septiembre de 2023, se llevó a cabo un imponente desfile cívico-militar para conmemorar el 213 Aniversario del inicio de la Independencia de México, presidido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Más de 4,400 elementos de las fuerzas armadas, civiles, estudiantes de diversas instituciones educativas y miembros de la sociedad civil se unieron a esta celebración en la capital del estado.

La mandataria estatal destacó la importancia histórica de Guerrero en la lucha por la independencia de México y expresó con orgullo cómo esta tierra ha protagonizado innumerables episodios cruciales en la historia del país. En su mensaje, enfatizó que en Guerrero, la mayoría trabaja incansablemente por el desarrollo, el bienestar y la paz de la región, defendiendo los derechos de todos y promoviendo valores de amor y fraternidad.

Asimismo, la gobernadora subrayó que el desafío actual no se limita a garantizar la soberanía nacional, sino que implica la transformación de la vida de las familias para lograr una igualdad de derechos.

El desfile se desarrolló a lo largo de la avenida Vicente Guerrero, con una parada cívica en la Alameda Francisco Granados Maldonado de Chilpancingo, donde se encontraban las autoridades estatales y los líderes militares. La columna del desfile fue encabezada por representantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y otras instituciones, como Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana. También participaron planteles educativos, escaramuzas, charros y el contingente de Transporte Violeta.

En cuanto a la participación de las fuerzas armadas y la seguridad pública, se informó que desfilaron un total de 560 elementos de tropa, marinería y escala básica, además de 30 soldados del Servicio Militar Nacional. Las fuerzas de seguridad pública y Protección Civil estuvieron representadas por 480 elementos, 46 vehículos y un helicóptero. Los planteles educativos hicieron su contribución con 3,240 alumnos y docentes, además de 42 charros y 20 escaramuzas.

El desfile se desarrolló sin contratiempos y contó con la presencia de diversas personalidades, como la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, comandantes militares y otros distinguidos líderes de Guerrero.

