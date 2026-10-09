Fuertes lluvias provocan accidente: árbol APLASTA camioneta en la que viajaba reconocido futbolista; esto se sabe de su estado de salud

Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Cali, Colombia, genero la preocupación de aficionados y cuerpo técnico del América de Cali, luego de que reportara que Nicolás Hernández, defensor del conjunto luego de que se reportara que sufrió un aparatoso accidente la tarde de este jueves 8 de octubre cuando un enorme árbol cayó sobre la camioneta en la que viaja.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el sector de Ciudad Jardín, al sur de la ciudad cuando se registraba una intensa lluvia y fuertes rafagas de viento, estas últimas provocaron que el árbol perdiera estabilidad e impactó directamente sobre el vehículo donde se encontraba Hernández, ante lo ocurrido el cuerpo de emergencias llegó al lugar y traslado al jugador a un hospital para su atención médica.

Debido a la magnitud del accidente la noticia generó preocupación por el estado de salud del futbolista. Sin embargo, horas después a la hora de conocer el reporte médico se indicó que Nicolás Hernández se encontraba estable lo cual provocó la tranquilidad de los seguidores del equipo escarlata.

¿Cuál es el estado de salud de Nicolás Hernández tras el accidente?

América de Cali confirmó este viernes 9 de octubre que su defensor se encuentra fuera de peligro. A través de un comunicado oficial, el club informó que el jugador presenta un traumatismo en la rodilla derecha y que continuará bajo seguimiento médico. Sin embargo, lo que ha causado incertidumbre es el tiempo de recuperación que le llevará la recuperación así como su participación en los próximos encuentros que ya están agendados. Asimismo, se indicó que la prioridad ahora es vigilar su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas del impacto.

“El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El Club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación”.

¿Quién es Nicolás Hernández, defensor del América de Cali?

Nicolás Hernández es un futbolista colombiano que se desempeña como defensa central durante su crecimiento en la cancha ha pertenecido al cuadro del Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Athletico Paranaense, Internacional de Porto Alegre, San Lorenzo y Banfield. En 2025 llegó a sumarse al América de Cali.