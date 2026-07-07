¿Las ARMY deciden unirse a la afición de Chivas? Este es el mensaje de BIENVENIDA que mandó el Club de Guadalajara a las fans de BTS
¿ChivARMY? Todo parece indicar que el KPop y el fútbol de la Liga MX podrían estar más que unidos.
Sí, la Selección de México ya fue eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pero dentro de la pasión que se ha vivido en las últimas semanas, hay quienes ya se han vuelto “fifas” y en esta ocasión, las ARMY han vuelto a marcar la diferencia dentro del mundo del fútbol.
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Lo que comenzó como un meme podría ser un nuevo movimiento, pues en los últimos días, el ARMY mexicano se ha acercado a Las Chivas, pues en viviendo la pasión del Mundial 2026, muchas personas han comenzado a acercarse al fútbol y parece que uno de los fandoms más grandes ya tendría a su equipo favorito de la Liga MX.
Los próximos partidos de la liga mx pic.twitter.com/L9MzNIWAGI— Miriam ⁷ 🇲🇽 VIO A BTS (@jiminhoneybts2) July 7, 2026
¿Por qué las ARMY le van a Las Chivas?
Todo este nuevo trend se dio luego de que una fan explicara a manera de resumen el fútbol de nuestro país, lo que no imaginaba es que más ARMY se iban a sumar y finalmente la cuenta oficial de Las Chivas iba a repostear su publicación dándoles la bienvenida:
“Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas. Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores”.
En seguida fue que se le asoció a las ARMY de BTS a Las Chivas, dejando ver la unión de dos de los grupos más sólidos de todo el país.
Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas 🫶🏻✨— CHIVAS (@Chivas) July 7, 2026
👀 Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores 🇦🇹🫰🏻 https://t.co/Wo8mwE00aX
Internet reacciona a la unión entre el ARMY de BTS y Las Chivas
Si algo caracteriza al ARMY es la pasión, unión y solidaridad con las de su mismo fandom, por lo que verlas apoyar a un equipo de fútbol solo nos hace querer que ya regrese la bendita Liga MX, e incluso ya hay quienes sueñan con la liga número 13 gracias a estas.
Por ahora solo queda esperar a ver qué otros fandom de la música y en especial del KPop deciden apoyar a un equipo de fútbol de nuestro país, revolucionando así los viernes botaneros.