VIDEO: Speed DISTRAE a Messi en el penal de Argentina vs. Egipto del Mundial 2026: ¿Por su culpa lo falló?

Argentina podría estar a punto de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por culpa del streamer Speed. Sí, así como lo lees. Este martes, 7 de julio, la Albiceleste se juega su pase a los cuartos de final en un duelo a muerte súbita vs. Egipto. No obstante, durante un penal clave para la escuadra de Scaloni, el famoso creador de contenido fue captado distrayendo al GOAT de GOATs: Lionel Messi, quien terminó por fallar el penal. Aquí te compartimos el video del momento exacto:

🚨| BREAKING: SPEED JUST DISTRACTED MESSI INTO MISSING HIS PENALTY AGAINST EGYPT 😭🤯🤯🇪🇬 pic.twitter.com/9ndyn7A6wr — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

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Si bien es muy poco probable que el astro argentino haya posado su atención en el reconocido streamer, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues hay quienes ya han comenzado a agradecer a Speed por la “distracción”, mientras que muchos otros lo están culpando por el fallo de Lionel Messi. ¿Tú, de qué lado estás?

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este martes se juegan los últimos duelos de octavos de final, mismos en los que se enfrentan Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia. Los ganadores de ambos encuentros se llevarán los últimos lugares a los cuartos de final. La siguiente fase del torneo se jugará del jueves, 9 de julio, al sábado 11.

¿Qué selecciones han conseguido su pase a los cuartos de final?

De momento, sólo seis de ocho selecciones han logrado pasar a la siguiente fase del torneo: los cuartos de final. Así lucen los encuentros confirmados para los próximos días:



Marruecos vs. Francia

Noruega vs. Inglaterra

España vs. Bélgica

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tras celebrarse los cuartos de final, las selecciones restantes jugarán en semifinales por un pase directo a la GRAN FINAL. El último duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos, en punto de la 1:00 p.m. (hora local). El cierre de la justa veraniega contará con un show de medio tiempo a cargo de Shakira, Madonna, BTS y Chris Martin de Coldplay… Y, posiblemente, Justin Bieber.