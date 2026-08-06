¿Cuándo juega Cincinnati vs. Pumas? Fecha OFICIAL del partido de la Leagues Cup 2026

Hay buenas noticias: ¡El viernes hay futbol! Así es, este 7 de agosto de 2026 podrás disfrutar del partido entre Cincinnati y Pumas en la Leagues Cup 2026. Por si no lo sabes, la Leagues Cup es un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). Lo mejor de todo es que se viene un intenso enfrentamiento contra el equipo estadounidense de Cincinnati. El encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y aquí te recomendamos poner mucha atención para que no te pierdas ni un solo detalle del partido de la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo es Cincinnati vs. Pumas?

El partido Cincinnati vs. Pumas se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 en el increíble Estadio TQL Stadium en Cincinnati a las 6:00 de la tarde. Recordemos que en este momento del torneo, los equipos se encuentran en fase de grupos, por lo que es muy importante tener un gran arranque en este partido; ambos equipos forman parte del Grupo A. El Pumas tiene que jugar con más fuerza, pues viene de una derrota 3-0 contra Charlotte y no se puede dar el lujo de adquirir otra derrota si quiere permanecer en la competencia.

Esto es lo que se espera del Rayados vs. Orlando City

Como ya mencionamos, el panorama para Pumas no es bueno. Si el equipo mexicano quiere permanecer en la Leagues Cup 2026 y demostrar por qué es uno de los grandes en México, deberá derrotar el viernes a su oponente. En cuanto al equipo de Cincinnati, deberá adquirir otra victoria durante este encuentro, pues con eso asegura convertirse en el mejor club del grupo y asegurar llegar a los cuartos como los grandes. Eso sí, no hay que confiarse, pues en este deporte todo puede cambiar y sorprendernos de maneras inesperadas.