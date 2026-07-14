¿Cómo funciona la Liga MX y por qué es lo más importante después del Mundial 2026?

Tras varias semanas con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los aficionados y nuevos seguidores del futbol volverán ver acción en la cancha, pues en pocos días dará inicio la Liga MX.

La Liga MX reanuda con el Torneo de Apertura 2026 donde se reúnen los mejores equipos del país para determinar quién se llevará el trofeo en esta temporada. Lo más importante de estos torneos es que sirven para que los jugadores demuestren su talento y puedan obtener un lugar dentro de la Selección Mexicana y así poder estar en el próximo Mundial.

¿Cómo funciona la Liga MX?

Si eres nuevo en el tema futbolístico aquí te explicamos de una manera fácil y sencilla sobre cómo funciona la Liga MX. Para empezar debes de saber que se juega en dos torneos cortos cada año. Apertura (julio a diciembre) y Clausura (enero a mayo), en cada uno de ellos participan 18 equipos nacionales que se enfrentan una sola vez, esta fase es conocida como fase regular.

Al finalizar la primera etapa, los equipos que hayan sumado más puntos avanzan a la fase final. Los primeros lugares obtienen un pase directo a la liguilla, mientras que los que aún tienen oportunidad deberán hacer el famoso Play-In, una ronda que define los últimos lugares a los cuartos de final.

Una vez que se determinan los equipos que jugarán en esta fase, dan inicio las eliminatorias, las cuales se juegan en series de ida y vuelta hasta llegar a la gran final. Este torneo como te lo mencionamos anteriormente se juega dos veces, por lo que permite que cada semestre haya un nuevo campeón.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y qué equipos participan?

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio, con el duelo entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria. La fase regular se disputará a lo largo de 17 jornadas, mientras que la última fecha está programada para celebrarse entre el 20 y el 22 de noviembre, antes de dar paso a la fase final.

Los equipos que jugarán este torneo son:

