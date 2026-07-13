AL MOMENTO: Revelan fecha de preventa para Avengers: Doomsday y la duración oficial que tendrá la película

Este lunes se han comenzado a revelar más detalles sobre uno de los títulos del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se ha revelado la fecha de preventa para Avengers: Doomsday así como la duración que tendrá este título, comenzando a despertar el furor de todos los fans de esta saga.

De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, a día de hoy ya habrían ventas de boletos para las funciones en salas premium de los Estados Unidos, además de que la venta de entradas para el mismo país serán el próximo 20 de julio, aunque por ahora no se ha confirmado alguna fecha de venta o preventa para México y Latinoamérica aunque hay suposiciones en redes que señalan que podría ser un par de semanas después de la de su país de origen.

¿Cuánto dura la película de Avengers: Doomsday?

A través de los años, el MCU se ha encargado de entregar películas con una duración casi estándar, pues en menos de dos horas logran contar una historia (o la primera parte de una) tal como fue con Avenger los títulos de Infinity War y Endgame, y esta vez no será la excepción, pues se ha confirmado que Avengers: Doomsday durará 165 minutos (2 horas y 45 minutos).

Esto sugiere que Doomsday será más larga que Infinity War (149 minutos) pero un poco más corta que Endgame (181 minutos), siendo uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel en los últimos años.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México y Latinoamérica?

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar más por esta nueva entrega tenemos buenas noticias para ti, pues estamos a pocos meses de esta nueva adaptación, la cuál llegará a los cines de todo México y Latinoamérica el próximo jueves 17 de diciembre.

Es importante que sepas que este título no llegará solo, pues se ha confirmado que volverán a proyectar en cines el título de Endame bajo el título de “Avengers: Endgame Encore” este viernes 25 de septiembre con una versión con partes inéditas que unirán el arco narrativo con los eventos de Doomsday.