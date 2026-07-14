Comienza el rodaje de El Conjuro: First Communion; revelan a los jóvenes Ed y Lorraine Warren

Los fanáticos del terror tienen una nueva razón para emocionarse. Resulta que Warner Bros. y New Line Cinema ya comenzaron oficialmente con el rodaje de la que será la precuela de las películas del Conjuro, la cual lleva por título: The Conjuring: First Communion. Pero esas no son todas las nuevas noticias, pues también se reveló a los primeros integrantes del elenco, quienes interpretarán a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine Warren, los legendarios investigadores paranormales que dieron origen a una de las franquicias más importantes del cine de horror.

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¿Quiénes interpretarán a los jóvenes Ed y Lorraine Warren?

De acuerdo con la información difundida en exclusiva por el portal especializado Dread Central, el actor Garrett Wareing será el encargado de interpretar a un joven Ed Warren. También confirmaron que Amanda Fix dará vida a la joven Lorraine Warren, en una historia que explorará los primeros años de la famosa pareja, todo esto antes de que se convirtieran en los reconocidos investigadores paranormales.

Garrett Wareing and Amanda Fix have reportedly been cast as young Ed and Lorraine Warren in ‘THE CONJURING: FIRST COMMUNION.’



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Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado si los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes habían dado vida a los personajes en las películas del Conjuro, van a volver para esta nueva entrega.

¿De qué tratará The Conjuring: First Communion?

La información ha sido revelada a cuentagotas, por lo que la trama de la película aún se mantiene bajo llave. Sin embargo, el título y el reparto dejan claro que viviremos una historia que explorará uno de los primeros casos sobrenaturales que enfrentaron Ed y Lorraine Warren antes de convertirse en figuras reconocidas dentro del mundo paranormal.

El universo de El Conjuro sigue creciendo: Estas son todas las películas

Con esta tendrá, la franquicia tendrá un total de 11 películas; no por nada, es considerada una de las sagas de terror más exitosas de todos los tiempos. Los títulos estrenados hasta ahora son:



El Conjuro

El Conjuro 2

El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo

Annabelle y sus secuelas

La Monja y La Monja II

La Maldición de La Llorona

The Conjuring: Last Rites

Las sorpresas no acaban aquí y tendremos la saga por un largo tiempo, pues también se sabe que Warner Bros. prepara The Revenge of La Llorona, secuela de La Maldición de La Llorona, cuyo estreno está previsto para abril de 2027.