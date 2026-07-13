Liberan detalles y tráiler de la serie precuela de Viernes 13; ¿cuándo se estrena, cuál es el reparto y de qué va a tratar Crystal Lake?

¿Es julio el mes oficial para anunciar todo lo nuevo que tendremos en el mundo del terror? Y es que después de la revelación de las primeras imágenes de la serie de Carrie tuvimos también el primer adelanto oficial de Cyrstal Lake, serie que funcionará como precuela para la franquicia de Viernes 13.

De acuerdo a lo que pudimos ver en este teaser y a lo revelado a través del medio Entertainment Weekly, esta serie de 8 capítulos nos contará la historia de Pamela Voorhees, madre de Jason, y asesina original de la primera película de Friday The 13th de 1980.

¿De qué va a tratar Crystal Lake, precuela de Viernes 13?

La protagonista de la serie será nada más y nada menos que Linda Cardellini, recién nominada a los Emmy por su papel en DTF St. Louis. La actriz como bien ya lo mencionamos dará vida a Pamela Voorhees, personaje que es un importante pilar dentro de la saga de Jason pero que, sin embargo, no ha sido debidamente explorado en entregas anteriores.

La serie dará inicio con el ahogamiento de Jason Voorhees en Camp Crystal Lake, y seguirá el deterioro mental que sufrirá Pamela mientras intenta sobrellevar la terrible pérdida de su hijo, profundizando en la relación entre Pamela y el mismo Jason, y en las circunstancias que la llevan hasta convertirse en la asesina que conocemos.

Brad Caleb Kane, creador detrás de Crystal Lake, describió la serie como un "estudio de personaje" pero aseguró con creces que esto no implica que la entrega de la saga de Friday The 13th deje de ser un slasher puro y duro,

así que si eres sensible a la sangre tal vez deberías evitarla.

Reparto principal de Crystal Lake

La precuela de Viernes 13 nos traerá de regreso personajes que ya pudimos disfrutar en antiguas películas, pero también nos presentará a gente nueva:



Linda Cardellini como Pamela Voorhees

Callum Vinson como Jason Voorhees

William Catlett como Levon Brooks

Devin Kessler como Brianna Brooks

Cameron Scoggins como el oficial Dorf

Nick Cordileone como Crazy Ralph

Danielle Kotch como Claudette

Phoenix Parnevik como Barry

¿Cuándo se estrena la serie Crystal Lake?

Crystal Lake se estrena el 15 de octubre del 2026, tendrá 8 episodios y en Estados Unidos podrá verse a través de Peacock. Sin embargo se desconoce a través de qué plataforma llegará en México y América Latina, aunque podría estar entre Universal+ o Prime Video, habría que esperar.