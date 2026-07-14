¿La Odisea, de Christopher Nolan, tiene escenas postcréditos? Lo que debes saber antes de ir a verla al cine

Christopher Nolan regresa al cine con una de las propuestas más ambiciosa, si no es que la más ambiciosa, de toda su carrera como cineasta: La Odisea, película que adapta el poema épico griego que a todos los ponen a leer en cada clase de literatura y que claramente ha trascendido como una de las historias más grandes de los últimos tiempos. Y con esto en mente era claro que las expectativas precio a su estreno en cines iban a ser bastante grandes, por lo que aquí te traemos todo lo que debes saber de esta película.

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¿La Odisea tiene escenas postcréditos?

La Odisea llega este jueves 16 de julio a los cines de México, y si estás con la incertidumbre de si deberás esperarte un par de minutos para ver pasar todos los nombres de los créditos y disfrutar de una escena extra, tienes que saber que no, La Odisea no va a tener ni una sola escena postcréditos. Una vez que termine la película podrás irte con la tranquilidad de saber que no vas a perderte nada de la que probablemente será una de las mejores experiencias que vivas en la pantalla grande.

¿Cuánto tiempo dura La Odisea de Christopher Nolan?

Si no planeas perderte La Odisea en tu cine predilecto te recomendamos que vayas con el mayor tiempo disponible y no pienses en el reloj, porque la película protagonizada por Matt Damon tiene una duración aproximada de 2 horas y 52 minutos, convirtiéndose en la segunda película más larga de la filmografía de Nolan, solo siendo rebasada por su aplaudida y multipremiada Oppenheimer.

La Odisea, ¿tendrá diferentes versiones en el cine?

En internet se ha vuelto viral la conversación respecto a si La Odisea tendrá distintas versiones, y la respuesta es sí pero creemos que lo correcto sería decir que en realidad cuenta con diferentes formatos, ¿a qué nos referimos? Como bien lo has escuchado Christopher Nolan grabó toda la película en formato IMAX, ¿qué significa? Que las pantallas convencionales de los cines cortan gran parte de lo filmado y editado, haciendo la experiencia visual distinta a la que tenía planeada el director.

Y si quieres explorar las diferencias entre el IMAX 70MM, IMAX, 7MM, 35MM, Dolby Vision y Large Format, solo entra a la página oficial de The Odyssey dando click aquí e intercambia tu vista entre cada formato.

La Odisea: ¿de qué trata la película?

Como bien lo adelantamos al inicio, La Odisea es un clásico de la literatura, un poema épico que cuenta con un total de 24 cantos en un libro para muchos tedioso. Sin embargo la historia no tiene desperdicio, ya que nos cuenta el largo y peligroso viaje de Odiseo/Ulises de regreso a casa después de la Guerra de Troya. A través de este viaje conocemos a diferentes personajes muy conocidos y explorados tanto en La Odisea como en otras obras:

