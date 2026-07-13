Las 5 mejores películas de Sam Neill para recordarlo tras su muerte

En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento del actor Sam Neill, quien aportó grandes interpretaciones a lo largo de su carrera, y es hora de que la nostalgia se haga presente y te contemos sobre 5 de las mejores interpretaciones del actor a lo largo de su carrera para recordarlo con cariño.

Ahora lee: Las estrellas de Jurassic Park que murieron y dejaron huella en la saga: Lista completa

5 papeles para recordar al gran actor Sam Neill

Sam Neill se consolidó dentro de la industria del cine con su icónico papel en Jurassic Park.Jurassic Park. No obstante, este no ha sido su único papel memorable; por ello, ahora te contamos sobre estas cinco películas que muestran su gran talento.

Jurassic Park (1993)

Dentro de este filme, Sam Neill dio vida al paleontólogo Dr. Alan Grant, quien se vuelve el héroe de la historia al intentar sobrevivir a los dinosaurios fuera de control.

En la boca del miedo (In the Mouth of Madness, 1994)

Este filme se presenta como un clásico del terror, en donde el actor le da vida a un investigador de seguros que está en búsqueda de un famoso escritor desaparecido. Su implacable búsqueda lo lleva a atravesar la delgada línea entre la ficción, la locura y la realidad.

El piano (The Piano, 1993)

Película ganadora de tres Premios Óscar, el filme cuenta la historia de una mujer muda enviada a Nueva Zelanda para un matrimonio arreglado. Dentro de la historia, el actor interpreta al esposo, personaje que se enfrenta a conflictos emocionales y culturales.

Event Horizon (1997)

Dentro de este filme de ciencia ficción y terror, presenta a un grupo de astronautas quienes investigan una nave espacial desaparecida que regresa envuelta en misterios. El actor interpreta al creador de la nave, cuyos secretos transforman la historia por completo.

La caza del Octubre Rojo (The Hunt for Red October, 1990)

Película ambientada en plena Guerra Fría, el filme narra la historia de un submarino soviético equipado con una tecnología revolucionaria. Dentro de esta historia, el actor interpreta al capitán Vasili Borodin, oficial leal de la tripulación, envuelto en un ambiente lleno de tensión y espionaje.

Sin lugar a dudas, la pérdida de Sam Neill es un fuerte impacto para la comunidad cinéfila. No obstante, su legado quedará presente dentro de estas 5 películas imperdibles para conocer parte de la gran trayectoria del actor.