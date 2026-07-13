Cuál fue el papel de Sam Neill en la serie “Peaky Blinders”

La muerte del actor Sam Neill ocurrida durante la madrugada de este lunes 13 de julio conmocionó a la industria del entretenimiento y a millones de seguidores que lo recuerdan con mucho cariño luego de darle vida al doctor Alan Grant en la saga de Jurassic Park. Sin embargo, su extensa trayectoria también dejó huella en la televisión donde sus interpretaciones fueron aclamadas en diversas producciones.

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Neill quien estuvo dentro de los proyectos como Los Tudor y Peaky Blinders, en este último dio vida a uno de los antagonistas más temidos de la historia de esta serie. Asimismo, participó en más de 150 producciones en sus más de cinco décadas de trabajo, tras su repentina pérdida se han generado olas de mensajes de despedida y homenajes por parte de colegas y fans, quienes aseguran que siempre será recordado por su talento y carisma.

¿Cuál fue el papel de Sam Neill en Peaky Blinders?

Dentro de este título, “Peaky Blinders”, Sam Neill interpretó al mayor Chester Campbell, un impecable y duro inspector de la Real Policía del Ulser enviado desde Belfast a Birmingham con el objetivo de recuperar un cargamento de armas desaparecido y acabar con la organización criminal liderada por Tommy Shelby personaje interpretado por Cillian Murphy.

Campbell fue el principal antagonista durante las dos primeras temporadas y rápidamente se convirtió en uno de los villanos más recordados de la serie gracias a su personalidad fría, autoritaria y obsesiva.

Asimismo, su enfrentamiento con Tommy Shelby impulsó gran parte de la historia de Peaky Blinders, sin embargo, su personaje tuvo su desenlace al final de la segunda temporada,esto con el objetivo de incorporar nuevos villanos en al serie. La interpretación de Neill fue ampliamente elogiada y hoy sigue siendo considerada una de las actuaciones más destacadas de la exitosa producción británica.