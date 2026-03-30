Tintín: la icónica caricatura que inspiró una de las jerseys más icónicas de Bélgica y que incluso tiene una película dirigida por Steven Spielberg

Este martes la Selección Nacional de México se estará enfrentando a su similar de Bélgica como parte de los preparativos amistosos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en lo que se espera que sea un gran encuentro de fútbol por parte de ambas escuadras que apuntan a dar un gran desarrollo en este torneo.

Como bien sabrás, el pasado sábado 28 de marzo tanto México como Portugal estrenaron en el campo las que serán sus respectivas indumentarias para esta justa mundialista y hace poco también Bélgica estrenó su respectiva piel con la que llegarán a este torneo, dejando un poco de lado la distintiva jersey azul en honor a Tintín.

¿Qué relación tiene Tintín con el jersey de Bélgica?

Desde hace unos años la Federación de Bélgica había explicado que la playera de visita, alternativa e incluso algunas de portero serían de color azul, aún cundo los colores de la bandera de dicho país fueran negro, amarillo y rojo y de hecho a estos se les apodara los “Red Devils”.

Esto se debe a que habrían decidido rendirle tributo a Tintín, una de las figuras más emblemáticas de la cultura belga, siendo un reportero y aventurero protagonista de las famosas tiras cómicas “Las Aventuras de Tintín” y que incluso ha tenido hasta una adaptación cinematográfica dirigida y producida por el mismo Steven Spielberg.

Además de tributo a este personaje, también lo es hacia su creador, el dibujante conocido como Hergé, quien desde 1929 comenzó a dar vida a este característico personaje que viaja por el mundo resolviendo misterios junto a su perro Milú.

A lo largo de las décadas hemos visto a Tintín vestir su icónico suéter azul celeste, por lo que este equipo de fútbol le rinde homenaje de esta manera al ser uno de los más representativos de su cultura.

¿Cuándo y en dónde ver el partido de México vs Bélgica?

Este martes 31 de marzo no te pierdas la mejor transmisión del partido de México vs Bélgica rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 6:50 pm, donde nuestros expertos te traerán tanto lo que sucede dentro como fuera de la cancha.