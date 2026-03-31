¡Por su estilo de vida! Conoce a uno de los jugadores más exitosos de Bélgica fue excluido de la selección

Esta tarde la Selección Nacional de México se enfrentará a su similar de Bélgica, equipo que a decir verdad desde hace años ha estado plagada de estrellas como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Axel Witsel, Jérémy Doku o Vincent Kompany, futbolistas que han estado en la élite del mundo en los mejores clubes de Europa y que han marcado historia.

Si bien, estos jugadores se hicieron de un lugar en los libros de historia gracias a su talento, entrega y demás participaciones en sus clubes, hay uno que hemos decidido tener a parte, pues se trata de Radja Nainggolan, el apodado “Il Ninja”, quien jugó para equipos históricos de la Serie A como el Cagliari, la Roma o el Inter de Milán con quién conquistó el Scudetto en 2021 aunque este tuvo una carrera un tanto atípica que lo llevó a ser apartado de sus equipos y selección.

¿Por qué apartaron a Radja Nainggolan de la Selección de Bélgica?

Simplemente verle nos da un aspecto intimidante y es que Nainggolan se ganó la fama de ser uno de los futbolistas con personalidad de “indomable”, sobre todo en su etapa en el fútbol italiano, donde dentro del campo fue un jugador demostró tanto garra como entrega, aunque esta misma garra le llegó a causar algunos problemas.

Fue en el año 2018 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de Rusia que se informó que Nainggolan había sido bajado de la convocatoria debido a sus indisciplinas, mismas que siendo un deportista profesional le pasaron factura, pues era conocido por su gusto por fumar y su vida nocturna, donde se le llegó a ver en varias fiestas hasta altas horas de la noche e incluso estando lesionado, dejando ver su falta de compromiso ético.

Aunque en ese entonces estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, el mediocampista sintió que se le faltaba al respeto y decidió retirarse de la selección y desde entonces no logró retomar su mejor nivel.

La polémica que frenó la carrera de Radja Nainggolan

En enero del 2025 Nainggolan fue detenido por la policía pues se le vinculaba a una red de tráfico de narcóticos llamando la atención de la prensa internacional y aunque el jugador ya no se encontraba en los mejores años de su carrera fue una noticia no menor dentro del mundo del deporte.

Hoy a sus 38 años sigue jugando en el Patro Eisden de la Segunda División de Bélgica aunque e incluso a más de un año del altercado, aún debe de declarar para demostrar su libertad, lo que hace pensar cómo habría sido su carrera si este hubiera sido más disciplinado, siendo que probablemente hoy quizá estaría camino a su último torneo de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde ver el partido de México vs Bélgica?

Este martes la Selección de México se estará enfrentando a la de Bélgica en el Soldier Field de Chicago y podrás seguir la mejor transmisión a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 6:50 pm, donde nuestro equipo llevará hasta tu hogar lo mejor de este encuentro amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.