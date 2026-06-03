Azteca 7 transmitirá el México vs. Serbia, partido amistoso en Toluca, a una semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegó la hora de prepararse, pues la Selección Mexicana enfrentará a Serbia en su último partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los aficionados podrán vivir la emoción completamente EN VIVO y totalmente GRATIS a través de las pantallas de Azteca 7, directamente en la APP Oficial de TV Azteca o en el sitio web. El encuentro de este jueves 4 de junio en punto de las 7:50 pm, donde México se enfrentará a la selección de Serbia, se jugará en el Estadio Nemesio Díez de Toluca y es la última oportunidad del equipo y de Javier “Vasco” Aguirre para afinar detalles antes de que empiecen los partidos mundialistas.

También te puede interesar: Copa Mundial de la FIFA 2026™: Lista de objetos prohibidos y permitidos para la inauguración en el Estadio Ciudad de México

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs Serbia?

El partido amistoso entre México y Serbia se disputará este jueves 4 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Nemesio Díez, ubicado en Toluca, Estado de México. La transmisión comenzará a las 7:50 PM de la mano del equipo de Azteca Deportes con toda la previa, el análisis y la cobertura del encuentro.

¿Quiénes estarán narrando el partido en Azteca 7?

Como ya es tradición, prepárate para vivir la emoción con la narración y los comentarios del equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz, quienes acompañarán a los aficionados durante este partido que prepara a la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La cuenta regresiva está en curso, pues la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará el próximo 11 de junio de 2026. Lo mejor de todo es que será el día que México dispute el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Recordemos que esta edición pasará a la historia del deporte, pues contará con 48 selecciones participantes, además de celebrarse en 3 países diferentes. México, Estados Unidos y Canadá.