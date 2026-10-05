México vs Chile: Canal de TV Abierta para ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA de octubre

Este martes 6 de octubre la Selección Mexicana tendrá su última oportunidad para cambiar su camino dentro de la Fecha FIFA, ya que se enfrentará a Chile en Los Ángeles, Estados Unidos, en un partido amistoso que marca el cierre de la gira internacional.

El encuentro entre ambas escuadras está programado para realizarse en el Estadio Memorial Coliseum en punto de las 8:30 pm. Como los partidos anteriores, este no será la excepción y podrá seguirse a través de la señal abierta de Azteca 7.

¿Dónde ver México vs Chile EN VIVO y GRATIS?

Los aficionados que quieran apoyar a la escuadra Azteca podrán hacerlo EN VIVO y GRATIS mediante la señal de Azteca 7 la cual dará inicio desde las 8:20 pm, unos minutos antes del esperado encuentro con el objetivo de conocer loe mejores comentarios de nuestros analistas Christian Martinoli, Luis García, Zague, Inés Sainz y “El Warrior”.

Si eres de los que no cuenta con un televisor en ese momento, también podrás seguir el partido mediante el sitio web de Azteca 7 y la App TV Azteca EN VIVO, la cual puedes descargar de manera gratuita y fácil. Además, es compatible con cualquier celular, tablet o televisor inteligente.

¿Cómo llegan México y Chile al partido?

En este último encuentro la Selección Mexicana llega con la necesidad de llevarse el triunfo y cerrar la Fecha FIFA con un resultado positivo luego de dos empates, uno frente a Colombia y el otro contra Perú, ambos marcadores quedaron 1-1 y una dolorosa y complicada derrota de 3-0 ante Estados Unidos, por lo que el duelo contra Chile representa la última oportunidad Rafa Márquez de conseguir una victoria en esta gira.

Mientras que por otro lado, Chile llega con el mimso objetivo de llevarse el triunfo luego de sufrir derrotas ante Canadá y Estados Unidos. Actualmente los dirigidos por Nicolás Córdova se encuentran en una etapa de renovación de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.