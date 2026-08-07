¡¿No está Santi Giménez?! Revelan a “los más bellos” del deporte, y no creerás quiénes encabezan el top 5

Durante décadas se ha demostrado que el deporte no solo es sinónimo de disciplina, esfuerzo y grandes triunfos, sino que da paso a nuevas figuras que destacan por su personalidad y estilo y en los últimos años los rostros latinos de habla español han logrado consolidarse dentro de la lista de deportistas que destacan a nivel mundial por su físico.

De acuerdo con un ranking algunos deportistas, atletas y personajes de origen latino y acento español han destacado por conquistar al público por su imagen física, entre ellos aparece un basquetbolista mexicano, un ciclista que está haciendo historia y poniendo en alto el nombre de México, así como un mariscal de campo, una árbitra internacional y una de las jóvenes promesas del futbol mundial.

Deportistas latinos que conquistan dentro y fuera de las competencias

1.-Karim López

Karim López es un basquetbolista mexicano originario de Hermosillo, Sonora el cual es considerado como una de las mayores promesas del baloncesto, se desempeña como alero. Su talento lo ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección rumbo a la élite del deporte, además de sus logros profesionales su imagen y personalidad lo llevaron a formar parte de los rostros más bellos del deporte.

2.- Isaac del Toro

El también mexicano Isaac del Toro se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional es originario de Ensenada, Baja California y ha logrado importantes resultados que han marcado historia, su crecimiento deportivo lo ha colocado entre los máximos exponentes del ciclismo latinoamericano.

3.- Fernando Mendoza

Fernando Mendoza es un mariscal de campo de origen mexicano-estadounidense, reconocido por su desempeño en el futbol americano. Su presencia en esta lista también refleja el creciente impacto de los atletas hispanos en el futbol americano.

4.- Katia Itzel García

Katia Itzel García es una árbitra mexicana que ha ganado reconocimiento por dirigir partidos de alto nivel como el Mundial 2026. Gracias a su preparación, carácter y trayectoria, se ha consolidado como una de las silbantes más importantes del futbol mexicano.

5.- Lamine Yamal

Lamine Yamal es un futbolista español de ascendencia marroquí y ecuatoguineana que ha irrumpido como una de las grandes promesas del futbol mundial, a su corta edad, ya es considerado una de las figuras jóvenes más mediáticas del deporte internacional.