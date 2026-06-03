En pocos días se llevará a cabo la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ dentro del Estadio de la Ciudad de México, la cual promete reunir a miles de fanáticos del deporte más visto del mundo, por lo que uno de los problemas que más visibles se ven es: ¿Dónde estacionarse? Por ello, ahora te contamos sobre 5 estacionamientos cerca para evitar las aglomeraciones.

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Es importante tomar en cuenta que alrededor del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) existe un gran número de opciones de aparcamiento, tanto opciones viales públicas como privadas, además de espacios cercanos que se conectan con el recinto mediante transporte público, que permitirán a todos los asistentes poder llegar con comodidad al evento.

5 opciones de estacionamiento cerca del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Estacionamiento oficial del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca): los cuales están disponibles dentro de las puertas 1, 2, 3 y 4, puertas que están más cercanas a los accesos, aunque debes tomar en cuenta la disposición y los costos.

Explanada área de taquillas: Durante algunos eventos de alta demanda (como lo puede ser la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026), se habilitan zonas alrededor de la explanada alrededor del estadio.

Estacionamientos cerca del Estadio Ciudad de México por si vas a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️|Creada con Ia en Canva

Plazas comerciales y Zonas Cercanas

Paseo Acoxpa: Ubicada sobre Calzada Acoxpa, es común que los asistentes al recinto estacionen dentro del centro comercial o a sus alrededores y opten por caminar o tomar transporte que los acerque al estadio.

Gran Sur: Sobre Periférico Sur, es posible encontrar opciones de estacionamiento, tanto público como privado. No obstante, es importante tomar en cuenta que la distancia a pie hacia el estadio puede ser larga, por lo que se recomienda el uso de transporte público.

Plaza Cuemanco: A pesar de que se encuentra un poco más lejos, esta plaza ofrece una gran alternativa para evitar el tráfico directo dentro de la zona de Tlalpan y Acoxpa.

Toma en cuenta que cualquiera de estas opciones está pensada para mejorar el flujo de tráfico que se genera durante algunos eventos dentro del Estadio Ciudad de México, por lo que, antes de llegar, considera corroborar disponibilidad y precios.