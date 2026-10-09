De TWICE a Stray Kids: las estrellas del K-Pop que coincidieron con Checo Pérez en Singapur

El K-pop y la Fórmula 1 se unen en Singapur con la llegada de estrellas coreanas y tailandesas lo cual ha despertado emoción entre los fans que esperan ver de cerca a sus ídolos durante uno de los fines de semana más importantes del automovilismo.

Entre los protagonistas está el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez quien participará en las actividades previas a la carrera. Junto a él también habrá figuras de grupos como TWICE, Stray Kids y GOT7, además de reconocidos actores coreanos quienes forman parte de la agenda de eventos organizados por patrocinadores y escuderías.

¿Qué idols del K-Pop y actores estarán en Singapur?

Tzuyu, integrante de TWICE, quien estuvo esste jueves 8 de octubre en el espacio para aficionados de Williams. Su presencia también está relacionada con una colaboración musical entre la escudería y el anime DAN DA DAN, cuyo tema oficial está previsto en lanzarse el próximo año, 2027.

Por su parte, Bang Chan, líder de Stray Kids, tiene programado estar el sábado 10 de octubre en una actividad vinculada con Aston Martin y uno de sus patrocinadores.

La lista también incluye a Jung Yong-hwa, de CNBLUE; Jung Hae-in, actor de K-dramas; y Jang Won-young, de IVE, quienes participarán en actividades promocionales durante el fin de semana. A ellos se suma BamBam, de GOT7.

Otro de los nombres que ha causado expectativas y especulaciones es el de Felix, también integrante de Stray Kids esto luego de haber expresado que preparaba una sorpresa relacionada con Singapur. Sin embargo, su participación en un evento específico todavía no ha sido confirmada de manera oficial.

¿Cuándo será la carrera de Singapur y cómo llega Checo Pérez?

El Gran Premio de Singapur se celebrará del 9 al 11 de octubre de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay. La carrera principal está programada para el próximo domingo 11 a las 8:00 pm lo que equivaldría a las 6:00 am en Horario Centro, de la Ciudad de México.