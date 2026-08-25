Gerard Piqué, de luto: ex de Shakira y exfutbolista sufre irreparable pérdida en su familia

El exfutbolista español Gerard Piqué se encuentra de luto debido a la muerte de Lina Rovira Montsant, su abuela paterna, a los 102 años. Medios de su país reportaron la pérdida que está viviendo el exjugador del Barcelona.

Hasta ahora no se han dado causas del fallecimiento de Rovira Montsant, quien era madre de Joan Piqué. Tampoco existe todavía algún comunicado por parte de la familia. La abuela de Piqué no formaba parte del ámbito deportivo ni de entretenimiento, por lo que tampoco se habían reportado previamente sus circunstancias de salud.

Medios españoles han revelado que el funeral de Lina Rovira Montsant se llevaría a cabo en el municipio de Sant Guim de Freixenet, perteneciente a la comunidad autónoma de Cataluña.