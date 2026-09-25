Hora EXACTA de inicio del partido de México vs. Colombia para verlo desde Estados Unidos

La espera terminó para la Selección Mexicana quien inicia una nueva etapa bajo el mando del exfutbolista y ahora nuevo entrenador Rafael Márquez, pues este 26 de septiembre del 2026, la escuadra nacional se enfrentará a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Cabe destacar que este nuevo encuentro marca el debut del llamado “Káiser”, quien asumió el cargo después de haber trabajado como auxiliar de Javier Aguirre durante los últimos dos años y tuvo gran presencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora Márquez comenzará oficialmente su proceso al frente de la Selección Mexicana. Asimismo, el encuentro también representa el inicio de la preparación rumbo al Mundial de 2030 por lo que ahora se verán hasta nuevos rostros dentro de la cancha.

¿Cómo llegan México y Colombia al partido de preparación?

México llega después de disputar el Mundial 2026, en el que terminó como líder de su grupo con nueve puntos y posteriormente superó a Ecuador en dieciseisavos de final. Su participación terminó en octavos, después de perder 3-2 frente a Inglaterra.

Por su parte, Colombia también tuvo una actuación destacada en la fase de grupos, donde consiguió siete puntos. Después derrotó a Ghana en dieciseisavos, pero quedó eliminada en octavos ante Suiza y tuvo que despedirse del torneo.

Ahora el partido de este sábado es amistoso o de preparación, dentro de la Fecha FIFA y el cual marca el comienzo de los nuevos procesos de ambas selecciones.

¿A qué hora se transmitirá el partido de México contra Colombia en Estados Unidos?

El partido que está programado este 26 de septiembre y podrá disfrutarse en México en punto de las 7:00 pm Sin embargo, dará inicio a las 9:00 pm tiempo del Este de Estados Unidos debido a que se juega en Baltimore y se encuentra en el huso horario del Este.

Para quienes estén en distintas partes de Estados Unidos, estos son los siguientes horarios en los que se podrá ver el partido México contra Colombia:



Hora Este: 9:00 PM

Hora Centro: 8:00 PM

Hora de la Montaña: 7:00 PM

Hora Pacifico: 6:00 PM

Hora Alaska: 5:00 PM

Hora Hawái: 3:00 PM