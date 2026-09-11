Hora de transmisión del Atlante vs. Pachuca, para ver el partido de la Liga BBVA MX desde Estados Unidos

Este viernes 11 de septiembre el futbol mexicano tiene programado el encuentro entre Atlante contra Pachuca el cual corresponde a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, para este partido Los Potros buscarán hacer valer su condición de local ante unos Tuzos que llegan motivados después de conseguir una victoria.

El partido de los equipos mexicanos está programado para comenzar a las 9:00 de la noche y se jugará en el Estadio Banorte, amboss equipos buscarán cerrar esta Jornada con los tres puntos en juego.

¿A qué hora ver Atlante vs. Pachuca en Estados Unidos?

Para quienes se encuentran en Estados Unidos, el encuentro también podrán disfrurtarlo, sin embargo, el horario puede variar dependiendo de la zona en la que se desee verlo ya que se manejan diferentes husos horarios. A continuación te dejamos el horario del inico del partido.



En la zona del Pacífico : Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Las Vegas iniciará a las 7:00 p. m.

: Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Las Vegas iniciará a las 7:00 p. m. En la zona de la Montaña : incluyendo Denver, Phoenix, Salt Lake City y El Paso, comenzará a las 8:00 p. m.

: incluyendo Denver, Phoenix, Salt Lake City y El Paso, comenzará a las 8:00 p. m. En la zona Centro : Chicago, Houston, Dallas y San Antonio, el partido iniciará a las 9:00 p. m.

: Chicago, Houston, Dallas y San Antonio, el partido iniciará a las 9:00 p. m. Zona Este: Nueva York: Miami, Orlando, Washington D. C. y Atlanta el silbatazo inicial será a las 10:00 p. m.

¿Cómo llegan Atlante y Pachuca al encuentro?

Atlante llega después de empatar 1-1 ante Atlas en la Jornada 7. Los Potros acumulan siete puntos después de siete partidos, con una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

Mientras que Pachuca pisará la cancha con mayor confianza tras imponerse 2-0 a FC Juárez en su último compromiso. Los Tuzos suman ocho puntos en el torneo y cuentan además con uno de los jugadores más destacados del campeonato: Salomón Rondón, quien lleva siete goles y encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026.