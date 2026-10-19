OFICIAL y CONFIRMADO: Azteca 7 transmitirá GRATIS el Juárez vs. Atlante, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, paso a paso para verlo online

Es oficial, nos encontramos en la jornada 13 de la Liga BBVA MX. En esta ocasión Juárez y Atlante tienen un compromiso sobre la cancha que ya tiene a todos los aficionados muy emocionados. A continuación te detallamos cómo podrás disfrutar de este partido a través de Azteca 7 de forma completamente gratis y en vivo.

Juárez vs. Atlante: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga BBVA MX a través de Azteca 7?

Para poder ver la transmisión de este partido gratis y en vivo, solo deberás acceder a la página en vivo de Azteca 7. Esto lo puedes lograr siguiendo el sencillo paso de DAR CLICK AQUÍ. Solo deberás contar con acceso a una red estable de internet. Ahora bien, también podrás disfrutar de esta transmisión desde algunas de nuestras apps como TV Azteca Digital y Azteca Deportes, las cuáles son completamente gratis y compatibles con cualquier dispositivo. Solo tendrás que descargar cualquiera de estas aplicaciones en tu tienda móvil.

Juárez vs. Atlante: Fecha y hora EXACTA para ver la transmisión del partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX por Azteca 7

Este próximo martes 20 de octubre se llevará a cabo el partido entre Juárez y Atlante. Ambas escuadras se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en el estado de Chihuahua en punto de las 19:00 horas. Es importante que sintonices la transmisión a tiempo para que no te pierdas ningún detalle de este partido.

¿Cómo llegan Juárez y Atlante al partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX?

Los Bravos y los Potros se medirán en un encuentro luego de diversos enfrentamientos con otras escuadras. En esta ocasión el equipo dirigido por Gustavo Lema, FC Juárez, llega a este compromiso luego de 12 partidos jugados, 1 ganado, 1 empatado y 10 perdidos. Actualmente se encuentra en la última posición (18) de la tabla general. Por su parte, el equipo dirigido por Miguel “El Piojo” Herrera, el FC Atlante, llega a este partido ocupando el lugar 16 de la tabla general de la Liga BBVA MX y teniendo 12 partidos jugados, 2 ganados, 5 empatados y 5 perdidos. Cada uno de estos equipos buscará la victoria en la cancha, sin embargo será solo hasta el final del partido que la decisión quede plasmada en el marcador.