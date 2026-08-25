Hora EXACTA de transmisión del León vs. Real Salt Lake, para ver el partido de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos

La Leagues Cup 2026 está de regreso. Tras un breve descanso, el torneo que junta lo mejor de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) retoma sus actividades con un duelo imperdible entre el Club León vs. Real Salt Lake. El partido por los Cuartos de Final se llevará a cabo la noche de este martes, 25 de agosto, en el Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región de Estados Unidos para que no te pierdas ni un solo momento del encuentro.

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León vs Real Salt Lake: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre León vs. Real Salt Lake tendrá lugar la noche de este martes, 25 de agosto, en el Dick’s Sporting Goods Park. El silbatazo inicial está programado a las 8:30 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas, la hora para ver la transmisión en vivo puede variar en cada región. Dicho esto, aquí te compartimos el horario EXACTO para ver el partido, según la zona horaria en la que te encuentres:



Horario del Pacífico (PT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Horario de la Montaña (MT): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Horario del Centro (CT): 9:30 p.m.

9:30 p.m. Horario del Este (ET): 10:30 p.m.

Si desconoces bajo qué huso horario te encuentras, te compartimos un mapa con la zona horaria que te corresponde, según tu ubicación. Solo localiza la región en la que te encuentres y sabrás a qué hora seguir el partido de esta noche completamente en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Qué esperar del León vs. Real Salt Lake de HOY, 25 de agosto?

El duelo de esta noche estará sumamente reñido, pues el Club León fue el único equipo de la Liga MX en ganar sus tres partidos, por lo que se encuentra en primer lugar de la tabla con nueve puntos. Por su lado, el Real Salt Lake está en cuarta posición con siete puntos. Bajo esta línea, la balanza se inclina hacia el terreno de La Fiera. No obstante, el antecedente de 2023 ubica al club de Salt Lake City con una victoria 3-1; por lo que la escuadra mexicana buscará la revancha.

¿Cuándo terminan los Cuartos de Final? Fechas clave de la Leagues Cup 2026

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 concluyen esta misma semana. A continuación, te compartimos las fechas clave del torneo:

