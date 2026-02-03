¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton están en una relación amorosa? Esto es TODO lo que se sabe sobre una de las parejas que rompería con todo

En las últimas horas ha comenzado a circular el rumor de que el flamante piloto de la Fórmula 1 y además caballero, Sir Lewis Hamilton estaría saliendo en un tono romántico con la socialité y empresaria Kim Kardashian y han puesto a medio mundo a especular sobre una posible relación.

De acuerdo con los medios internacionales como The Sun y TMZ, todo apunta a que ambos habrían pasado un fin de semana romántico en Londres, Inglaterra, donde se presume que disfrutaron de masajes en pareja y de cenas románticas.

¿Qué se sabe de la relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Si bien, hasta este fin de semana todo eran solamente especulaciones, este lunes se les vio juntos en París, encendiendo todos los rumores sobre una posible nueva relación entre ambos, dejando al mundo del espectáculo y deporte al pendiente.

De acuerdo con el medio TMZ, Kim y Lewis fueron captados llegando juntos a un hotel en la capital de Francia tras haber estado juntos en Londres, lo que ha mantenido al tanto todas las especulaciones sobre si hay o no una relación, pues son dos celebridades con muchos años de conocerse.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian and F1 racing star Lewis Hamilton were snapped on a romantic escapade in Paris! 🥰 https://t.co/eJgMzWK3qs



🎥: Backgrid pic.twitter.com/Sw1uModxIz — TMZ (@TMZ) February 2, 2026

¿Cuál es la historia entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian?

Hay algunos rumores que señalan que el británico y la estadounidense habrían incluso estado juntos en la fiesta de fin de año de Kate Hudson en Aspen, aunque no habrían sido captados juntos o vistos en algún plan “romántico”.

A esto, se le atribuye a que ambos se conocen desde hace más de 10 años, pues el piloto de la F1 era un amigo cercano al rapero Ye (antes Kanye West), y que de hecho habrían pasado algunas fiestas juntos por allá del 2014/2015.

Con el paso de los años, ambas figuras han coincidido en una gran cantidad de eventos juntos, pues tanto Hamilton como Kim Kardashian son unas de las figuras más mediáticas en la actualidad, sobre todo en ámbitos de estilo de vida y moda.