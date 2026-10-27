Muere famoso luchador “El Moro”, de forma TRÁGICA en Acapulco; esto se sabe

La lucha libre y los rings se han vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de el famosos luchador "El Moro", de nombre Brandon Jared Salvador Ávila. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de Lucha Libre Acapulco. El luchador, quién también trabajaba como taxista lamentablemente perdió la vida en Acapulco. En el mensaje que se compartió en Instagram la cuenta escribió "Expresamos nuestras más sinceras condolencias, a familiares y amigos, deseando que encuentren consuelo para tan irreparable perdida". Esta noticia ha generado gran conmoción en todo el gremio de la lucha libre así como en todos los seguidores del luchador.

¿De qué murió el luchador "El Moro"?

La causa de muerte del famoso luchador "El Moro" fue a casusa de un asesinato. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer Brandon Jared Salvador Ávila se encontraba a un lado de su auto ya que le iba a colocar publicidad cuando sujetos armados llegaron y dispararon para luego darse a la fuga. Hasta el momento las autoridades se encuentran haciendo una investigación sobre los hechos.

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