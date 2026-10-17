Muere querido deportista a horas de jugar la Champions, lo encontraron sin vida en su hotel de concentración

Este viernes 16 de octubre el mundo del deporte se ha vestido de luto, pues a tan solo unas horas de un importante partido, encontraron sin vida en su hotel de concentración al querido atleta sudafricano identificado como Hyron Andrews.

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El jugador de rugby de los Lions se encontraba en Sainte-Marie-de-Ré, Francia, pues estaba a pocas horas de disputar su partido de rugby contra La Rochelle en la Primera Ronda de la Champions Cup.

¿Quién era Hyron Andrews?

Hyron Andrews era un atleta sudafricano de 31 años quien jugaba de segunda línea para los Lions en la liga de rugby conocida como United Rugby Championship, donde con sus 2,03 metros de altura y 108 kilos se destacó como uno de los jugadores más destacados de su club y su país.

En los años que tuvo de carrera profesional se destacó por su imponente físico y por su capacidad en los empujes y por su polivalencia tanto en defensa como en ataque, ganándose el cariño de la afición.

¿De qué murió el jugador Hyron Andrews?

De acuerdo con los primeros reportes, el deportista habría fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio poco menos de 24 horas de su siguiente partido de la Champios Cup.

Medios locales como Le Parisien señalan que este fue encontrado en la ducha de su habitación cuando estaba concentrado. Hyron habría sido encontrado cerca de las 10:20 de la mañana y aunque equipos médicos trataron de reanimarlo, lamentablemente ya era tarde.

Su último equipo, los Lions se despidieron del jugador de rugby con una emotiva despedida:

“Es con el corazón roto que lamentamos la muerte de Hyron Andrews, un valioso miembro de nuestra familia Lions.

Nuestras más sinceras condolencias están con Maiglin, Hendrix, Emerson y toda la familia Andrews durante este momento increíblemente difícil”, comentaron. De momento nadie cercano a Andrews se ha pronunciado al respecto.