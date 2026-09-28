México vs. Perú: fecha y hora EXACTA de transmisión del partido, para verlo online y gratis a través de Azteca 7

Es oficial, La Selección Mexicana enfrentará nuevamente un partido luego de haber competido en la cancha contra Colombia el pasado sábado 26 de septiembre. Ambas escuadras marcaron el mismo resultado en el marcador, sin embargo en esta ocasión, el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará un nuevo triunfo ante la Selección de Perú. A continuación te damos todos los detalles sobre este encuentro.

México vs. Perú: Fecha, hora y dónde ver gratis y en vivo el partido

En Azteca 7 tendremos la transmisión del partido México vs. Perú. Este encuentro, el cual forma parte de la gira por Estados Unidos de la Selección Mexicana, se llevará a cabo este próximo martes 29 de septiembre de 2026. El Estadio Sports Illustrated, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos será el lugar en donde los jugadores se enfrenten. Respecto a la hora, el silbatazo sonará en punto de las 19: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Ahora bien, ver el partido es completamente gratis; solo necesitarás conexión estable a internet ya que podrás sintonizar el encuentro deportivo a través de nuestro sitio web. Para hacerlo de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ. Por otro lado, también puedes descargar nuestra app TV Azteca Digital, misma que es gratis y compatible con cualquier dispositivo para que disfrutes de este encuentro deportivo. Además de esto, también podrás seguir la transmisión a través de la señal abierta de Azteca 7 .

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Perú?

En la cancha ambas selecciones se han enfrentado en 29 ocasiones; de todas ellas, México ha logrado obtener la victoria en 12 ocasiones mientras que Perú ha salido triunfante 9 veces. Uno de los partidos más recientes fue el que se llevó a cabo en 2022; el 24 de septiembre, donde el equipo azteca logró coronarse con un resultado 1-0 ante la Blanquirroja. Uno de los casos más atípicos sucedió el 11 de abril de 2013 donde ambas escuadras terminaron en 0-0. Sin embargo, en esta ocasión ambas se encuentran con el mismo propósito; vencer a su rival con ayuda de estrategia y esfuerzo en la cancha.