Muere Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, tras recibir FUERTE impacto en pleno partido por parte de un portero

Este martes 03 de noviembre se ha confirmado el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, esto luego de recibir un fuerte impacto por parte del guardameta Jesús Owono del FC Andorra. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del CD Tenerife. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, fueron algunas de las palabras de la publicación, misma que estuvo acompañada de una fotografía del jugador en blanco y negro y un moño de luto. De acuerdo con la publicación, el futbolista, de 30 años de edad, murió a las 8:00 horas.

¿Qué portero golpeó a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife?

El pasado 02 de noviembre se llevó a cabo un partido de segunda división entre el FC Andorra y CD Tenerife, el cual se llevó a cabo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López Santa Cruz de Tenerife, España mismo que causó gran angustia entre los espectadores luego de que, a los pocos minutos de que la disputa en la cancha comenzara, Jesús De Miguel sufriera un fuerte golpe durante una acción disputada con el portero ecuatoguineano Jesús Owono. El impacto fue tan fuerte que el Jesús de Migue cayó en el terreno de juego y los servicios médicos acudieron de forma urgente para trasladarlo a un hospital ya que había sufrido un paro cardiorrespiratorio debido al fuerte golpe.

A través de las redes sociales del CD Tenerife se dió a conocer cuál era el estado de salud del jugador, "La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente.", fue parte de lo que compartieron, sin embargo horas más tarde confirmaron su fallecimiento.

¿Qué acciones legales se tomarán tas la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife?

De acuerdo con el medio español El País, la policía ha abierto diligencias judiciales por posible homicidio imprudente tras la muerte de Jesús de Miguel. De acuerdo con la información proporcionada por el Grupo de Homicidios de la Policia Nacional a dicho medio de comunicación español, "El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha explicado que toda muerte sin causa natural, lo que se conoce como muerte judicial —ya sea por accidente o por otros motivos—, obliga a abrir de oficio una investigación judicial."

Por ahora no hay más información, sin embargo el arquero Jesús Owono, de 25 años de edad, ha cerrado sus redes sociales, esto luego de recibir diversas amenazas tras la muerte del futbolista del CD Tenerife.