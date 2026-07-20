Muere figura del futbol de Inglaterra, leyenda con doble Balón de Oro, un día después de la final del Mundial 2026 a los 75 años

El mundo del fútbol está de luto, pues hoy nos despedimos de una de las grandes leyendas del fútbol inglés. Kevin Keegan, exjugador, exentrenador de Inglaterra y dos veces ganador del Balón de Oro, murió este 20 de julio de 2026 a los 75 años, apenas un día después de que terminara la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La noticia fue confirmada por su familia, que detalló que murió luego de sufrir de un cáncer de estómago en etapa cuatro diagnosticado a principios de este año.

También te puede interesar: ¿Cuál fue la canción que cantó Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026 y por qué no fue uno de sus grandes éxitos?

¿De qué murió Kevin Keegan?

La familia del futbolista explicó que Keegan perdió la vida luego de haber pasado durante varios meses luchando contra un fuerte cáncer de estómago en etapa cuatro. De hecho, semanas antes, el propio futbolista había salido para explicar públicamente que esta enfermedad le fue detectada de manera inesperada durante una intervención médica derivada de un accidente automovilístico. Para no perder el tiempo, de inmediato comenzó un tratamiento especializado; desafortunadamente, el cáncer estaba muy avanzado y deterioró rápidamente su estado de salud.

|UPI/Bettmann Archive/Getty Images

¿Quién fue Kevin Keegan y por qué es una leyenda del futbol?

Si no estás tan adentrado en el mundo del fútbol, puede que no lo sepas, pero hablar de Kevin Keegan es hablar de una de las figuras más influyentes del fútbol inglés. Fue una figura que brilló con el equipo del Liverpool, donde conquistó tres títulos de liga, una Copa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la UEFA, y todo esto antes de convertirse en una figura internacional en el Hamburgo, club con el que ganó de manera consecutiva el Balón de Oro en 1978 y 1979.

|Hulton Archive/Getty Images

Tiempo después demostró todo su potencial también fuera de la cancha, pues se convirtió en el entrenador del Newcastle United, al frente del inolvidable equipo conocido como The Entertainers. Por si fuera poco, también dejó huella en la selección de Inglaterra al convertirse en el director técnico en una ocasión.

