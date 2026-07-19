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¿Cuál fue la canción que cantó Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026 y por qué no fue uno de sus grandes éxitos?

La presentación de Justin Bieber durante el histórico show de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sorprendido a millones de espectadores.

¿Por qué Justin Bieber cantó “Everything Hallelujah” en el show de medio tiempo del Mundial 2026 y no uno de sus grandes éxitos?
19 July 2026, United States, East Rutherford: Soccer, Men’s, 2026 World Cup, Final, Spain vs. Argentina, New York-New Jersey Stadium in East Rutherford. Canadian singer Justin Bieber performs during the halftime show at the World Cup final. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)|picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

Escrito por: Matías Mena

No hay duda de que uno de los momentos que más dio de qué hablar durante el primer show de medio tiempo en la historia de una Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue la presentación de Justin Bieber. El cantante canadiense apareció en el escenario luego de la presentación de Ted Lasso y entró únicamente con una guitarra acústica, para interpretar “Everything Hallelujah”, una decisión que sorprendió a millones de espectadores que esperaban escuchar algunos de sus mayores éxitos como Baby, Sorry o Love Yourself.

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¿Por qué Justin Bieber cantó "Everything Hallelujah"?

Es importante mencionar que hasta este momento, Justin Bieber no ha explicado por qué decidió cantar durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la canción de “Everything Hallelujah”. Y es que esto llamó mucho la atención luego de las polémicas en las que se ha visto envuelto el cantante en los últimos meses.

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Lo que sí se sabe es que “Everything Hallelujah” forma parte de su material más reciente y representa un sonido mucho más íntimo y reflexivo que el pop con el que conquistó al mundo hace más de una década. Lo más probable es que quisiera aprovechar el momento para mostrar que sigue siendo un músico con mucho talento y voz, a la par que comparte un bonito mensaje con la canción, creando así una imagen más madura de él mismo, tal y como quiere que le veamos ahora.

Algunos expertos aseguran que la presentación de Bieber en acústico permitió que el cantante se diferenciara entre figuras como Shakira, BTS y Madonna. Sin embargo, para poder dar una razón certera, tendremos que esperar al mismo artista cuando hable del contexto de su presentación.
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Las redes sociales esperaban alguno de sus grandes éxitos

En X, Instagram y TikTok, muchos usuarios expresaron su sorpresa al no escuchar canciones como Baby, Sorry, What Do You Mean? o Peaches, temas que sin duda resuenan en el colectivo y son representantes definitivos de su trayectoria.

Su actuación también sorprendió tras la polémica de Coachella 2026

La presentación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también significó un giro importante para Bieber después de la polémica que protagonizó durante Coachella 2026, cuando su uso de una laptop sobre el escenario generó críticas y molestia entre fanáticos en redes sociales. Incluso los memes se hicieron presentes, donde los fans entre risas decían que les quedó a deber la laptop.

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