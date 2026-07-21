Canal de TV Abierta para ver HOY martes 21 de julio los partidos de la Liga BBVA MX; partidos que transmitirá Azteca 7

La Liga BBVA MX continúa con el torneo de Apertura 2026 y este martes 21 de julio de 2026 hay partido y los aficionados podrán disfrutar gratis por TV abierta el duelo entre Toluca y Pumas. El partido se disputará en el Estadio Nemesio Diez y será transmitido por Azteca 7. También te recordamos que, si no puedes verlo en la comodidad de tu sala, no te preocupes, también lo podrás seguir completamente en vivo y gratis en el sitio web dando clic aquí.

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¿Qué partido de Liga MX transmite Azteca 7 hoy martes 21 de julio?

Recuerda que vas a poder vivir la emoción del futbol completamente en vivo y este martes lo harás con el enfrentamiento entre Toluca y Pumas, correspondiente a la segunda jornada del torneo Apertura 2026. Hoy nos espera un emocionante partido donde ambos equipos demostrarán que tienen todo para ser el mejor equipo esta temporada.

Partido de hoy por Azteca 7

Toluca vs. Pumas

Hora: 8:45 p.m. (tiempo del centro de México)

Canal: Azteca 7

Un duelo que promete grandes emociones

En este partido, el Toluca buscará aprovechar su condición de local para mantenerse el mayor tiempo posible como uno de los equipos más fuertes del torneo. Por otro lado, Pumas intentará lograr convertirse a como dé lugar en campeón, por lo que buscará un resultado positivo en el campo. Es difícil predecir el resultado, pero algo sí es seguro: Ambos equipos dejarán todo en la cancha para obtener la mejor posición posible dentro del torneo.