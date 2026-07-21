Hora EXACTA de inicio de transmisión del Cruz Azul vs. Puebla para ver el partido de la Liga BBVA MX desde Estados Unidos

¡Arranca la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX! Tras un fin de semana lleno de emociones encontradas tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México, vuelve a ser sede de un evento deportivo al albergar el Cruz Azul vs. Puebla de esta noche. Aquí te compartimos la HORA EXACTA de transmisión para que no te pierdas de este juego en vivo desde Estados Unidos.

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Cruz Azul vs. Puebla: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El Cruz Azul vs. Puebla se llevará a cabo la noche de este martes, 21 de julio, en el Estadio Banorte. La cita es a las 7:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a la diferencia horaria entre México y Estados Unidos, la hora de transmisión puede variar en los diversos estados de la Unión Americana. Aquí te compartimos los horarios para ver el partido, según la zona horaria a la que pertenezcas.



Hora del Pacífico (PT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora del Centro (CT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora del Este (ET): 9:00 p.m.

También te compartimos un mapa con los diversos husos horarios que se manejan en cada estado del país, por si desconoces bajo qué zona horaria estás. Solo ubica la región en la que te encuentras en el mapa y así sabrás a qué hora seguir el partido de la Liga BBVA MX en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Qué esperar del Cruz Azul vs. Puebla de HOY, 21 de julio?

El duelo entre Cruz Azul vs. Puebla es uno de los más esperados de la Jornada 2. Y es que, tanto “La Máquina” como “La Franja” llegan confiados al encuentro tras vencer al Atlético San Luis y al FC Juárez, respectivamente, en la Jornada 1.

Calendario Liga BBVA MX: Partidos de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026

Aquí te compartimos el calendario de partidos para la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX:

Martes, 21 de julio

Cruz Azul vs. Puebla

Toluca vs. Pumas

Viernes, 24 de julio

Atlante vs. América

Tijuana vs. León

Sábado, 25 de julio