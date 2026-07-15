Muere querido actor de La Ley y el Orden, a los 68 años, después de una dura lucha contra el cáncer

El actor estadounidense Scott Bryce, reconocido por sus apariciones en La Ley y el Orden, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y por interpretar durante décadas a Craig Montgomery en la popular telenovela americana As the World Turns, falleció a los 68 años luego de una larga lucha contra el cáncer. Así lo confirmó su representante Ken Melamed, quien informó que el actor murió el domingo por la noche acompañado y rodeado del cariño de su familia, su esposa, Jodi Stevens-Bryce, y de su hijo, Jackson Bryce.

También te puede interesar: ¡Otra vez! The Batman: Parte 2 retrasa su estreno y ya tiene nueva fecha de lanzamiento

¿De qué murió Scott Bryce?

En 2024, Scott Bryce reveló públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de esófago y estómago en etapa 3. Como suele ocurrir con la enfermedad en esta etapa, siguió creciendo hasta hacer metástasis en el cerebro, lo que provocó la aparición de varios tumores.

El mensaje de su hijo, Jackson Bryce

Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia, su hijo, Jackson Bryce, compartió un emotivo mensaje para despedirlo. “Mi padre perdió esta noche su larga batalla contra el cáncer. Lo enfrentó con orgullo, valentía y una inquebrantable convicción de que todo saldría bien”, escribió. En el mismo mensaje aseguró que la fortaleza que siempre mostró su padre será un ejemplo que lo acompañará toda la vida.

RIP Scott Bryce



When I started watching 80s ATWT a few years ago, Craig and Sierra quickly became one of my favourite couples. Forever my Craig Montgomery. ❤️ pic.twitter.com/wUq3ADRZMY — pais (@paisoaps) July 13, 2026

¿Quién era Scott Bryce?

El actor Scott Bryce nació el 6 de enero de 1958 en Nueva York, dentro de una familia de actores. Su padre era Ed Bryce, quien participó durante años en la serie Guiding Light, mientras que su madre, Dorothy Bryce, también desarrolló una carrera en la televisión estadounidense. De ahí se inspiró para desarrollar una carrera frente a las cámaras, pero también detrás de ellas como director, productor. Además, también logró desarrollar una pequeña carrera como actor de teatro. De acuerdo con su hijo, a pesar de todos los logros que obtuvo, su padre señalaba que ser padre siempre fue lo mejor de su vida.