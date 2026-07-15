¡Es OFICIAL! Backrooms regalará un cortometraje inédito tras arrasar en la taquilla mundial por YouTube

No cabe duda de que Backrooms llegó para revolucionar la industria del cine de terror con ayuda de las creepypastas, tras su rotundo éxito en salas de cine, y es ahora que los fans de este género han comenzado a encender las redes sociales al revelarse que el director Kane Parsons confirmó que el cortometraje de 16 minutos incluido en la edición especial de Backrooms: Everything Must Go estará disponible gratis en YouTube durante esta semana.

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¿Qué se sabe sobre el cortometraje de Backrooms que llegará gratis a YouTube?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Kane Parsons, director del filme, declaró de manera oficial que el cortometraje de 16 minutos incluido en la edición especial de BackroomsBackrooms: "Everything Must Go" estará disponible gratis en YouTube durante esta semana.

La decisión del director permitiría a los fans de la película disfrutar del contenido adicional sin costo; esto en congruencia con el gran éxito alcanzado por el filme tras superar los 330 millones de dólares en taquilla mundial, iniciando con un presupuesto cercano a los 10 millones.

¿De qué trata Backrooms: "Everything Must Go"?

Es importante señalar que Backrooms: "Everything Must Go" es oficialmente la versión extendida de la película de terror dirigida por Kane Parsons (Kane Pixels). La cual cuenta con 16 minutos extra, en donde se expone el misterio de la tienda del Capitán Clark y la forma en que los recuerdos y las entidades se disuelven dentro de esta dimensión de espacios liminales.

¿Qué es y dónde nace Backrooms?

Backrooms nació en 2019 dentro de 4chan, cuando un usuario compartió una imagen inquietante de un espacio vacío y pidió a la comunidad que publicara fotos que se sintieran "fuera de lugar" esto dentro del concepto de "espacios liminales". No obstante, no fue hasta el año 2022, cuando el joven creador Kane Parsons popularizó una versión en video sobre una corporación que descubrió esta dimensión por accidente, lo que finalmente inspiró la adaptación cinematográfica, dando vida al nuevo cine de terror basado en creepypastas.