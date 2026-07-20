La rapera Cardi B esta estrenando nuevo romance con reconocido futbolista; ¿de quién se trata?

Cardi B es una rapera estadounidense que se ha vuelto popular por su talento al momento de cantar, además de tener una personalidad única que la hace sobresalir.

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Ahora se encuentra en el ojo del chisme, en especial al darse a conocer su nuevo romance con un reconocido futbolista. Te detallaremos de quién se trata.

¿Quién es la nueva pareja de Cardi B?

Recientemente, Cardi B fue captada en Venecia, sentada en lo que parece un bar, acompañada de un reconocido futbolista, quien ya fue identificado como Maduka Okoye, quien se destaca por ser el portero en la selección nigeriana.

Ambos se encontraban en el interior de un restaurante de un hotel 5 estrellas. Aunque no han confirmado el nuevo romance, los rumores crecen al darse a conocer que ya habían sido vistas juntos en la Semana de la Moda de París, encendiendo todas las alarmas sobre una posible relación.