OFICIAL: Shakira, Madonna y BTS estarán en el Show de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este martes 13 de mayo se revelaron los artistas que estarán formando parte del Show de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y para sorpresa de millones de fanáticos del fútbol y de la música, este estará encabezado por Shakira, Madonna y el furor del momento: BTS.

Como si se tratara de un sueño, tres de los artistas más seguidos de todos los tiempos y que mayor impacto han tenido en el mundo estarán formando parte del primer Show de Medio Tiempo de alguna Copa Mundial de la FIFA y para fortuna de nosotros será en la edición que compartirá sede México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo es el Show de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA con Shakira, Madonna y BTS?

Este evento sin precedentes será en el ya mítico MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se estará disputando la Gran Final del torneo de fútbol que eclipsará a todo el mundo y marcando una época, pues muy probablemente será el último de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y por otro lado será el primero de Lamine Yamal y Earling Haaland.

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar más por ver en vivo a tus artistas favoritos en medio de un campo de fútbol, tenemos buenas noticias para ti, pues estamos a menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este torneo durará aproximadamente un mes y una semana, por lo que podremos presenciar este Show de Medio Tiempo el próximo 19 de julio.

¿Qué artistas se estarán presentando en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Aunque los primeros artistas confirmados fueron la banda Coldplay, se ha hecho oficial que Shakira, Madonna y BTS se estarán sumando gracias a la búsqueda de recaudación de fondos en pro del fútbol y la educación, reuniendo así a tres fenómenos de la música global.

