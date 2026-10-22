Luto en Hollywood: Confirman la muerte de querido actor de Top Gun, Alien y Ted; esto se sabe sobre la muerte de la leyenda

Este jueves se ha confirmado la muerte de uno de los actores más queridos de todo Hollywood, pues Tom Skerritt falleció a la edad de 93 años, dejando un gran legado en la pantalla grande así como una de las películas más aclamadas por el público: Top Gun, donde interpretó al Comandante Mike 'Viper' Metcalf.

Te puede interesar: Luto en el country: murió John Anderson a los 71 años. Quién participó en la banda sonora de Los Dukes de Hazzard: El comienzo del 2007

La noticia ha generado un gran impacto dentro del mundo del entretenimiento pues por más de 60 años Tom realizó un trabajo entregado en cada producción en la que participó, siendo además uno de los actores más versátiles en cuanto a sus géneros dentro del cine y sus personajes.

¿Quién fue Tom Skerritt?

Thomas Roy Skerritt fue un actor de nacionalidad estadounidense quien saltó a la fama desde la década de los 60’s, aunque no fue hasta el año de 1970 que se consolidó como uno de los actores más reconocidos de la época con la película M*A*S*H, la cuál le abrió una gran cantidad de puertas a nuevos proyectos.

Fue justo en los siguientes años que obtuvo los papeles que le dieron reconocimiento internacional como Alien (1979) y Top Gun (1986) junto a un joven Tom Cruise, siendo uno de los actores más reconocidos de todo Hollywood.

Dentro de su carrera hay grandes títulos como ‘The Dead Zone’ (1983), Poltergeist III (1988), Magnolias de Acero (1989), Lágrimas del Sol (2003), Ted (2012), así como la serie de Picket Fences, la cuál le hizo ganar un premio Emmy en 1993.

¿De qué murió el actor Tom Skerritt?

La familia de actor dio a conocer que este jueves que este habría fallecido debido a causas naturales el pasado miércoles 21 de octubre en Palermo, Argentina, siendo que este ya tenía 93 años y que ciertamente no padecía enfermedades degenerativas, así lo dieron a conocer con el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

